Accordo sindacati, Confcommercio VdA e Consulenti del lavoro per Contratto regionale Terziario

Il Contratto regionale del settore Terziario è stato inseguito, per anni, come una chimera dal sindacato. Nell’incontro svoltosi in settimana tra i rappresentanti regionali di Confcommercio VdA, il presidente dell’Associazione Nazionale consulenti del lavoro-Cnel, Matteo Fratini e le Organizzazioni sindacali di categoria, sono state create le basi per un confronto concreto per giungere a un accordo del Contratto regionale del Terziario entro il prossimo anno.

Durante l’incontro, le Parti hanno evidenziato il ruolo centrale delle relazioni sindacali, ma soprattutto dell’emergenza pandemica, con le conseguenti ricadute negative su tutte le attività economiche della Valle d’Aosta. In questo quadro, le Parti hanno prorogato al 31 ottobre 2021 l’accordo territoriale in scadenza, relativo al lavoro intermittente e stagionale. Gli impegni assunti dalle Parti per le trattative del Contratto integrativo regionale del settore Terziario, con inizio delle stesse nel mese di marzo 2021, sono una prova tangibile di concretezza e nel contempo un paradosso in considerazione degli effetti negativi prodotti dalla Pandemia.

Ma proprio da questo fenomeno negativo, scaturisce l’obiettivo inderogabile di dotarsi di strumenti efficaci e diversi per superare i periodi di crisi e la convivenza forzata con il Covid 19, offrendo al settore parte dell’assetto contrattuale per le aziende delle zone di montagna, trascurato da anni nei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro stipulati. Con questi obiettivi irrinunciabili, i rappresentanti di Confcommercio Valle d'Aosta, Cnel e le Organizzazioni sindacali esprimono la reciproca volontà di avviare un percorso negoziale volto a favorire la sottoscrizione di un accordo Territoriale da definirsi entro il 2021, affrontare i problemi del settore, ricercare strumenti di stimolo dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con il coinvolgimento delle Istituzioni.