Sul web Alpine Lands per rilanciare le eccellenze della Vallée

Un progetto nato nel 2019, con l'intento di valorizzare il patrimonio enogastronomico, artigianale e culturale della Valle d'Aosta, è ora realtà. Mettere la tecnologia e le potenzialità del web a servizio dell'offerta valdostana è quanto si propone la piattaforma web Alpine Lands, che dal 7 dicembre si presenta su internet attraverso due canali: www.alpinelands.it e shop.alpinelands.it.

"Nella grande vetrina dell'online - si legge in una nota - Alpine Lands vuole raccontare le realtà produttive del mondo della montagna, come il savoir faire, la storia e la cultura del territorio valdostano, attraverso esperienze originali, da vivere in prima persona". Il sito www.alpinelands.it è dedicato al turismo esperienziale, a visite, esperienze, degustazioni, workshop da vivere in azienda, momenti in atelier arricchiti dai racconti e dalle voci dei produttori e delle loro famiglie.

"Esperienze autentiche, uniche, che facciano conoscere e toccare con mano - prosegue la nota - le conquiste dell'agricoltura eroica, così come le difficoltà dell'allevamento in altura e la complessità del lavoro in laboratorio". Il sito shop.alpinelands.it è invece un negozio online che permette al turista o al viaggiatore che ha vissuto le esperienze di ricomprare o di regalare il prodotto, con un click, rimanendo così in contatto con la Valle d'Aosta per tutto l'anno.

"L'idea è quella di creare una vetrina e-commerce delle eccellenze della realtà valdostana - si legge ancora - non solo le eccellenze enogastronomiche, ma anche quelle artistiche e artigiane".

"Con la partecipazione al percorso Crea La tua Startup, di cui siamo risultati una delle cinque idee vincenti aggiudicandoci il premio da 25mila euro - spiega Cristiano Revil, amministratore della Alpine Lands Srls - il progetto si è concretizzato in una società. Da qui siamo partiti per raccontare, promuovere e commercializzare l'autenticità della Valle d'Aosta, dei suoi prodotti e della sua gente". Ad oggi sono circa 50 le aziende del territorio hanno aderito alla piattaforma.