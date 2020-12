Sindaci valdostani in assemblea Cpel per discutere voucher e finanziamenti sociali

Sindaci in videconferenza durante la scorsa assemblea del Cpel

E' convocata per giovedì 10 dicembre alle ore 12, con modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza 'GoToMeeting', L'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali-Cpel della Valle d'Aosta per discutere e deliberare su diversi punti all'ordine del giorno.

Di seguito le proposte in discussione:

- Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di deliberazione concernente: “Nuove disposizioni applicative per l’erogazione di voucher a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti i servizi di tata familiare, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23”” (relatore: Ronny Borbey).

- Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di deliberazione concernente “Approvazione degli importi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali da assegnare agli enti gestori dei servizi per anziani e inabili per l’anno 2020, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93. Prenotazione di spesa”” (relatore: Ronny Borbey).

- Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Approvazione del documento “Modalità operative per la cooperazione applicativa con il Servizio Contratti Pubblici del MIT ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità ai sensi degli Protocollo e data indicati nel messaggio di posta elettronica certificata AVarticoli 21 comma 7 e 29 comma 2 del d.lgs. 50/2016” e dello schema-tipo della “Convenzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità della programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del d.lgs. 50/2016” (relatore: Franco Manes)