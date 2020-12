Maratona in Consiglio Valle sulle leggi di bilancio della Regione

Per esaminare un ordine del giorno di 26 oggetti, principalmente incentrato sulle tematiche finanziarie, il Consiglio Valle è convocato in sessione ordinaria lunedì 14 dicembre, alle ore 15; martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre alle ore 9.

L’Assemblea sarà infatti chiamata a trattare i disegni di legge di stabilità regionale per il triennio 2021-2023, delle sue disposizioni collegate e del bilancio di previsione finanziario della Regione sempre per il triennio 2021-2023. I relatori di questi provvedimenti, su cui la seconda Commissione "Affari generali" lo scorso 30 novembre ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie, saranno il Presidente di Commissione Antonino Malacrinò (PCP) e il consigliere Stefano Aggravi (Lega VdA).

In discussione ci saranno anche la proroga per il triennio 2021-2023 della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), e la trattazione di sette relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, riguardanti: il rendiconto generale e il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2018; la gestione del servizio sanitario della Regione 2018; gli esiti del controllo sui rendiconti dell'esercizio finanziario 2017 dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; il controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Funivie Monte Bianco Spa per il periodo 2011-2017; il controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 dalla Regione; il bilancio di previsione della Regione 2019-2021; la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dal 26 giugno 2018 al 31 dicembre 2019 e le tecniche di quantificazione dei relativi oneri.

I consiglieri saranno quindi chiamati alla nomina dei componenti di parte regionale in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

All'ordine del giorno figurano inoltre sette punti rinviati dalla scorsa adunanza del 2 e 3 dicembre scorsi, tra cui la designazione dei membri effettivi e supplenti della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta, nonché dei rappresentanti della Regione autonoma Valle d'Aosta per la nomina a componenti del Comitato misto paritetico "servitù militari" e cinque mozioni a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste volte a impegnare il Governo regionale su: inclusione dell'ingresso all'Area megalitica nel biglietto cumulativo per la visita ai siti archeologici della città di Aosta; disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse per la copertura della morosità incolpevole in materia di politiche abitative; ripresa dell'attività venatoria e recupero delle giornate di sospensione; localizzazione di una tenda per l'effettuazione dei tamponi in modalità drive-in a Verrès; dotazione di saturimetro per le famiglie con anziani e per quelle in gravi difficoltà economiche.