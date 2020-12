Nasce il Fondo di solidarietà degli operatori economici valdostani

"Nel momento più drammatico della nostra storia di operatori economici valdostani, dobbiamo prendere atto, con agghiacciante lucidità, che c’è, nella nostra piccola comunità, anche chi sta molto peggio di noi". E' quanto si legge in una nota di Fondazione Comunitaria che annuncia la nascita del 'Fondo di solidarietà degli operatori economici valdostani-Fondo Soev'.

"C'è qualcuno che nelle prossime settimane non solo farà fatica a regalare alla propria famiglia un decoroso pranzo di Natale - prosegue il comunicato - ma che non riuscirà ad assicurarle, nel breve, nemmeno una speranza di serenità lavorativa. Non esistono divisioni nelle difficoltà ma solo spirito di appartenenza ad una comunità unita in cui contala coesione intorno ad un obiettivo più importante e condiviso da tutti: oggi quello di un nuovo inizio".

Da qui Fondazione comunitaria vuole ripartire, "da questo senso di coesa comunità economica e sociale che supera definitivamente gli interessi corporativi delle singole categorie di appartenenza, per affrontare le sfide del futuro come un’unica, dirompente forza economica valdostana, che guarda al futuro con nuovi occhi, percorrendo con fiducia nuove strade, senza dimenticare chi è rimasto più colpito da questa dura prova, che ha ferito tutti in qualche modo ed alcuni molto più di altri".

Con questi sentimenti nell’animo, "il sistema produttivo economico valdostano si unisce, oggi, in un progetto di solidarietà economica e sociale che porta alla nascita del Fondo di Solidarietà degli Operatori Economici Valdostani-Fondo Soev a servizio dei più deboli della nostra comunità".

Il Fondo Soev, istituito in accordo con la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, è finalizzato afinanziare progetti di utilità sociale quali: progetti di contrasto all'emergenza alimentare, progetti di lotta alla povertà, progetti educativi, culturali e di inclusione lavorativa e sociale.

"A totale garanzia della terzietà di gestione delle risorse raccolte - si legge ancora - il Fondo Soev è stato costituito presso la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta che ne gestirà gli impieghi, valutando i reali fabbisogni della nostra comunità e comunicando sui propri canali iprogetti sostenuti dal Fondo. Operatori economici sono le imprese, ma anche le famiglie, le associazioni, gli enti pubblici".

Chiunque abbia il desiderio di sostenere questa iniziativa può farlo con una donazione, di qualsiasi importo, al Fondo di solidarietà degli operatori economici valdostani presso uno dei seguenti conti correnti bancari di Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta:

Banca Intesa San Paolo c/c 5667 IBAN IT73 G 03069 09606 100000005667

BCC Valdostana c/c 50701 IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701

UniCredit c/c 000102396075 IBAN IT37 G 02008 01210 000102396075

Importante indicare nella causale: Fondo di Solidarietà degli Operatori Economici Valdostani.

In soli cinque giorni il Fondo ha quasi raggiunto la soglia dei 12.000 euro di donazioni, contando oltre 50 sottoscrizioni di aziende e privati.