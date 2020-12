Aosta: Nuove iniziative del Comune per allietare le Festività natalizie

Nonostante le restrizioni ancora attualmente in vigore e il difficile momento che la comunità valdostana sta vivendo, l’Amministrazione comunale di Aosta ha deciso di organizzare altre due iniziative con l’intento di allietare, per quanto possibile, il periodo delle festività natalizie e di fine/inizio d’anno, soprattutto per i bambini cui per tradizione il Natale è solito riservare sorprese e regali.

"La prima proposta - si legge in una nota - realizzata in collaborazione con l’Associazione albergatori-Adava e con l’Office régional du Tourisme, permetterà ai bambini di incontrare Babbo Natale in maniera virtuale, nell’impossibilità di avere un contatto diretto come avveniva negli anni passati".

I bambini, tramite i loro familiari, potranno, comunque, prenotare un incontro virtuale online con lui e con la Befana tramite una videochiamata: un’opportunità che avranno anche le scolaresche cittadine. Per poter usufruire di questa opportunità sarà necessario prenotarsi scrivendo una e-mail all’indirizzo babbonatale@turismo.vda.it oppure telefonando al numero 0165-236.627.

L’Office du Tourisme si occuperà di fornire la data, l'orario e il link al quale realizzare il collegamento. Gli incontri, della durata di sette minuti per i bambini e di 15 minuti per le scuole, si terranno dal 10 al 24 dicembre per Babbo Natale e dal 14 dicembre al 6 gennaio per la Befana.

Il medesimo indirizzo e-mail potrà anche essere utilizzato perl’invio delle letterine a Babbo Natale. Qualora si volessero realizzare e spedire in formato cartaceo, le stesse potranno essere portate in piazza Roncas e imbucate nella cassettina della posta allestita nell’angolo dedicato a Babbo Natale, caratterizzato dalla sfera illuminata di blu di circa 3,5 metri di diametro che già aveva caratterizzato la passata edizione del MarchéVertNoël.

La seconda iniziativa, invece, permetterà di creare una scenografica e suggestiva proiezione dell’Aosta romana a due passi da alcuni dei monumenti cittadini più rappresentativi della città. Il progetto prevede che, a partire da martedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata, alle ore 16,30 sulla grande facciata dell’edificio prospiciente la Porta Praetoria vengano proiettate 20 riproduzioni in grande formato dei disegni del compianto Maestro Francesco Corni che erano state oggetto della mostra “Augusta Praetoria” allestita nell’estate del 2011 sotto i portici del Municipio.

Le tavole – che riproducono minuziose ricostruzioni della romanità di Aosta – verrannoproiettate ogni giorno fino al 6 gennaio dalle ore 16,30 fino alle ore 22.

"Con le iniziative che prendono il via questa settimana e con quelle che seguiranno -commenta l’assessora comuna,e allo Sviluppo economico e alla Promozione turistica, Alina Sapinet – vorremmo contribuire, insieme ai partner, Regione e Adava, e ai volontari che ringraziamo perl’occasione, a rendere il periodo delle festività un po’ più lieto e spensierato pur nella difficoltàdel momento e nell’impossibilità di stringerci accanto ai nostri cari, come vorremmo".

La speranza dell'assessora "è che il miglioramento dei dati epidemiologici che abbiamo conosciuto negli ultimigiorni possa essere confermato in quelli a venire, in modo da permetterci qualche piccola libertà in più e di passeggiare per la città abbellita e illuminata per il Natale, pur senza commettere imprudenze e con le dovute cautele".