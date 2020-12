Agroalimentaire, entreprises valdôtaines au salon Terra Madre

La Région autonome Vallée d'Aoste, en collaboration avec la Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales, participe à l'événement Terra Madre Salone del Gusto, avec un espace institutionnel organisé par l'assessorat de l'Agriculture et dix entreprises locales sélectionnées par la Chambre.

Il s'agit de l'événement international biennal habituel dédié à l'alimentation, à l'environnement et aux politiques alimentaires organisé par Slow Food Promozione, qui cette année, en raison des limites imposées par l'urgence sanitaire Covid-19, repose sur un projet de grande envergure, avec l'utilisation d'une plateforme numérique innovante qui permet d'impliquer des millions de personnes, relançant le secteur de la production et l'agriculture italienne partout dans le monde.

La plateforme en ligne, active d'octobre 2020 à avril 2021, en plus d'être constamment animée par des conférences, des forums, des ateliers et d'autres initiatives thématiques, comprend une section market place et un e-commerce pour offrir aux entreprises l'opportunité de promouvoir et vendre ses produits à un large public.

''Dans ce moment difficile lié à l'urgence Covid-19, Terra Madre Salone del Gusto représente une vitrine importante pour promouvoir notre territoire et son excellence - souligne 'assesseur à l'agriculture Davide Sapinet - et un 'opportunité pour les entreprises locales de se présenter sur le marché international s'adressant à un large public qui peut acheter les produits proposés en ligne' '. (ANSA).