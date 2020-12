PAPA: L’albero di Natale e presepe segni di speranza

“L'albero di Natale è un segno di speranza” “Come vedete, nella piazza è stato innalzato l'albero di Natale, e il presepe è in allestimento. In questi giorni, anche in tante case vengono preparati questi due segni natalizi, per la gioia dei bambini e anche dei grandi. Sono segni di speranza, specialmente in questi tempi difficili. Non ci fermiamo al segno, andiamo al significato cioè a Gesù”. Così Papa Francesco durante la settimanale preghiera dell'Angelus.

Lo aveva già detto lo scorso anno con una lunga lettera che era un “mirabile segno”. Lo ha ripetuto brevemente quest’anno, adattando la comunicazione alla rapidità richiesta da un dopo Angelus sotto la pioggia e dalla contingenza del virus globale che spopola le piazze.

Non per questo l’intensità è stata minore: indicando allo sparuto di “coraggiosi” sotto la sua finestra il presepe in allestimento al centro del Colonnato, il Papa lo ha celebrato assieme all'albero di Natale come espressione che allarga il cuore e lo spinge a guardare verso un orizzonte migliore di quello che appare.

Per Francesco dunque, in modo analogo a quanto affermato poco prima dell’Angelus, è questione di lasciarsi avvolgere dalla luminosità dai segni dell’Avvento, senza subire il buio di una stagione difficile come quella del Covid.

Non c’è pandemia, non c’è crisi che possa spegnere questa luce. Lasciamola entrare nel nostro cuore: tendiamo la mano a chi ha più bisogno, così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi.

A partire dal Natale del 1982, per espresso volere del Santo Padre Giovanni Paolo II viene rinnovata, a ricordo della Natività del Salvatore, la pia rappresentazione del Presepe ai piedi dell'obelisco vaticano e nella splendida cornice del Colonnato del Bernini.

Alla realizzazione presiede il Governatorato della Città del Vaticano, che si avvale dell'opera delle maestranze interne.

Alla destra del Presepe viene eretto l'albero di Natale, un abete donato al Papa di anno in anno da una diversa regione montana dell’Europa.

Un insieme di festoni d'argento e lampade colorate ornano i rami dell'albero che all'imbrunire si illumina portando un tocco di vivacità al complesso monumentale della Piazza, della Basilica e del Palazzo Apostolico; sulla cima del grande abete brilla la stella luminosa, diffondendo a distanza il messaggio di pace e di speranza del Santo Natale.