TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 7 dicembre

ore 10, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per trattare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016, con l'individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare. Su questo argomento è prevista l'audizione in videoconferenza del Presidente, del Direttore generale e del responsabile della funzione di Internal Audit della Finaosta Spa, che saranno sentiti anche in ordine all'individuazione del responsabile della Direzione legale e gestione credito della società. I Commissari esprimeranno poi parere in sede consultiva sulla proposta di conferimento di incarico a Finaosta per la verifica della fattibilità del processo di fusione delle società Autoporto Valle d’Aosta Spa e Struttura Valle d’Aosta Srl, detenute dalla stessa in gestione speciale. Infine, è prevista la nomina del relatore del disegno di legge in materia di Avvocatura regionale (modificazioni alla legge regionale n. 6/2011).

Mercoledì 9 dicembre

ore 15, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per audire, in videoconferenza, i primi firmatari della petizione promossa dal comitato "La Valle non è una discarica".

Giovedì 10 dicembre

ore 9, riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per audire l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, in merito alla petizione popolare per il mantenimento e l'incremento nel tempo dell'offerta turistica costituita dall'impianto sciistico del Weissmatten di Gressoney-Saint-Jean.

Venerdì 11 dicembre ore 14, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dalla Consigliera Erika Guichardaz, per esaminare in sede consultiva la proposta di erogazione di voucher a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti i servizi di tata familiare, ai sensi della legge regionale n. 23/2010. A seguire, i Commissari audiranno, in via telematica, i rappresentanti del Comitato promotore per un Ospedale nuovo, per l'illustrazione del "Progetto salute 2030: tre fasi per una sanità valdostana moderna ed efficiente".

