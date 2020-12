Aosta: Gesti incivili sulla stele a memoria del pretore Selis; sindaco Nuti, 'interveniamo'

"In questi terribili giorni di pandemia stiamo lavorando su mille fronti e mille problemi, ma certamente al più presto ci occuperemo di restituire la dignità che merita alla stele in via Monte Vodice che ricorda l'autobomba al pretore Giovanni Selis". Lo assicura il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, dopo aver appreso che il cippo inaugurato il 14 dicembre 2019 a memoria dell'attentato al magistrato aostano il 13 dicembre 1982 (prima autobomba a un giudice in Italia), si trova in stato di semi abbandono ed è stato recentemente vandalizzato con gesti incivili, forse da parte di qualche ubriaco piuttosto che da denigratori volontari del pretore ma pur sempre gesti indegni della sua memoria.

Giovanni Selis negli anni '70 e '80 condusse alcune delle più delicate inchieste in Valle fra cui quella sul Casinò di St-Vincent che portò al blitz della 'Notte di San Martino' nel 1983. In quello stesso punto della via aostana dove sorge la stele, 37 anni fa la Fiat 500 del pretore Selis trasformata in autobomba da criminali mai indentificati esplose e il magistrato scampò miracolosamente all'attentato.

Nel luglio dello scorso anno il Consiglio comunale aveva approvato all'unanimità la proposta della consigliera di minoranza Carola Carpinello (Altra VdA) per ricordare l’attentato di 37 anni fa e pochi mesi dopo, con la collaborazione di 'Libera VdA' la stele era stata apposta in via Monte Vodice alla presenza della vedova del pretore, Sara Polimeno Selis, accompagnata dal figlio Luigi e da Paola Caccia, figlia di Bruno, il magistrato torinese che indagava anch'egli sul Casino e che fu ucciso in un attentato della 'ndrangheta nel 1983.