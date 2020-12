In Valle riapertura graduale per lo sci di fondo, piste per tutti dal 12 dicembre'

Riparte lo sci di fondo ma non automaticamente dopo il sì del Dpcm in Valle d’Aosta, dove sono tre le località che finora hanno condizioni di innevamento sufficienti per poter iniziare la stagione.

Cogne aprirà l’anello di 2,5 chilometri a partire dall’8 dicembre, a Gressoney-Saint-Jean è prevista l’apertura di una pista di tre chilometri dal 9 dicembre, che diventerà di 8 chilometri dal 12 dicembre; a Torgnon si potrà sciare dal 12 dicembre sull’anello di 3 chilometri.

Lo ricorda l'Associazione Valdostana Enti Gestori Piste Sci di fondo-Avef, presieduta da Fabrizio Lombard, che spiega come da venerdì 11 dicembre le piste delle tre località saranno aperte solo ed esclusivamente per gli atleti degli sci club affiliati all’Asiva, che potranno accedere dopo aver prenotato al gestore delle piste la sessione di allenamento.

Nel frattempo il direttivo dell’Avef metterà a punto linee guida e protocolli per la riapertura a tutti gli appassionati degli sci stretti, che potranno tornare a praticare il fondo da sabato 12 dicembre, previo contatto con il gestore che comunicherà eventuali restrizioni.

Rimarranno chiusi i foyer, fatta eccezione per i servizi igienici; solo nei prossimi giorni verranno chiarite le questioni relative ai noleggi e alle lezioni con i maestri di sci. Lo spostamento tra Comuni è consentito solo per i residenti in Valle d’Aosta.