Per il Ponte dell'Immacolata meteo incerto

Nuvoloso o molto nuvoloso con qualche nevicata, o pioggia mista a neve nei fondovalle della valle centrale, in cessazione pomeridiana.

Temperature: ancora in calo le minime, massime in ripresa in quota.

Pressione: in possibile lieve rialzo.

Venti: 3000 m deboli da SE in rotazione da NW; brezze nelle valli, poi episodi di foehn dal pomeriggio.