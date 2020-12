Visite virtuelle à Abrate, peintre alpiniste

Daria Jorioz, historienne de l'art et dirigeante de la Région autonome Vallée d'Aoste, amène les passionnés de l'art dans une visite virtuelle à l'exposition Angelo Abrate , le peintre alpiniste aménagée dans l'ancienne église de Saint Laurent à Aoste. A suivre sur la page officielle de la Région Vallée d'Aoste.

L'exposition, dont les commissaires sont Leonardo Acerbi et Marina Mais , présente une sélection de 32 œuvres du peintre piémontais, né à Turin en 1900 et décédé à Sallanches en 1985. Son parcours comprend quatre sections thématiques: Un regard sur la Vallée d'Aoste et les vallées du Mont-Blanc, La Vallée d'Aoste à des altitudes plus élevées, À Sallanches et ailleurs… et Des Dolomites à la Méditerranée. Vaillant alpiniste, Angelo Abrate vit intensément sa passion pour la montagne, qui devient le sujet de prédilection de ses peintures.

L'exposition monographique qui lui est consacrée, réalisée par la Structure Expositions et promotion de l'identité culturelle, s'inscrit dans le programme annuel 2020 des expositions de la Région autonome Vallée d'Aoste et documente la qualité d'un authentique peintre de la montagne. L'exposition Angelo Abrate. Le peintre alpiniste est assortie d'un catalogue bilingue italien-français contenant des textes signés Daria Jorioz et Leonardo Acerbi, publié par Sagep Editori et en vente sur place au prix de 12 euros. (ANSA).