I doni natalizi solidali del Circolo della Stampa

Le conviviali del Circolo valdostano della Stampa di novembre e dicembre, "preparate con cura particolare, ad oggi non hanno potuto aver luogo in presenza causa disposizioni anticovid, ma, come realizzato in estate rispetto a chiusure primaverili, recupereremo tutto alla grande, secondo tradizione consolidata".

Lo assicura in una nota Maria Grazia Vacchina, presidente del Circolo, che coglie l'occasione per informare soci e operatori della comunicazione che anche quest'anno saranno recapitati i doni natalizi "colorati di simbolica solidarietà: tatà in legno e argilla, di notevole valore artistico e già esposti con successo alla Fiera di Sant' Orso 2020, opera della Cooperativa Bourgeon de vie, che nasce nel 1988 con l’intento di accompagnare persone in stato di bisogno, handicap ed emarginazione, in particolare dai Centri diurni regionali Orchidea (persone con disabilità psicofisiche) e Myosotis (persone con disturbi autistici), sotto la sapiente e amorevole guida della coordinatrice Cristina Conte e degli Educatori Alberto Gratteri (laboratorio di argilla) e Stefano Audisio (laboratorio del legno)".

Per ricevere il dono i soci del Circolo e gli operatori locali dell'informazione devono inviare una mail a mgvacchina@gmail.com o un whatsapp al numero 335.7070016 specificando l'indirizzo di riferimento.

"A prestissimo speriamo - conclude Vacchina - nella certezza che questo Natale speciale ma non meno autentico maturi una gioia più grande di camminare insieme".