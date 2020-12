Meglio il Pandoro o il Panettone? Quali i Migliori?

Con l’arrivo del Natale, che quest’anno sarà particolarmente insolito, riemerge la sfida più sentita delle festività: Pandoro vs Panettone. Due dolci diversi ma ugualmente deliziosi che dividono le opinioni degli italiani da nord a sud.

Come ogni anno, torna anche la classifica Altroconsumo che determina il Panettone e il Pandoro più buono d’Italia, grazie ai test di laboratorio e al coinvolgimento nell’assaggio di esperti pasticceri e di una giuria di consumatori.

Panettone

È uno dei test più attesi per le feste natalizie: quello sui panettoni. Abbiamo portato in laboratorio 12 panettoni per scovare i più buoni in circolazione. Eh sì, li abbiamo anche assaggiati. La vera notizia è che per portarsi a casa un buon dolce non è necessario spendere troppo: il migliore del test costa meno di 4 euro. Scopri qual è e la classifica completa.

Pandoro

C’è chi preferisce il Panettone e chi invece il Pandoro. Ma tra i dolci tipici del veronese che troviamo sugli scaffali, quale scegliere? Il Pandoro migliore lo abbiamo eletto dopo le prove di laboratorio e dopo l’assaggio effettuato da esperti pasticceri e una giuria di consumatori.

Verifica quale Pandoro portare in tavola questo Natale.

