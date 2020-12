Consiglio Valle al lavoro su nuova legge Enti locali

La rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali e il conferimento di nuovi incarichi ai segretari degli enti locali sono le modifiche contenute in una proposta di legge depositata in Consiglio Valle.

Il testo è stato sottoscritto da Claudio Restano (Vda Unie), presidente della Prima commissione consiliare, i consiglieri Sammaritani (Lega VdA), Carrel (Pour l'Autonomie), Chatrian (AV-SA), Grosjacques (UV) e Erika Guichardaz (PCP), componenti la prima Commissione, oltre che da Jordan (VdA Unie), Aggravi (Lega VdA), Baccega (Pour l'Autonomie), Marquis (AV-SA) e Rosaire (UV).

"Questa è una proposta di norma condivisa da tutti i gruppi consiliari - spiega Restano - per fornire una pronta risposta alle immediate esigenze delle collettività locali, tenuto conto dell'avvicinarsi del 31 dicembre, data in cui scadranno le convenzioni in essere, nonché della necessità di definire puntualmente i criteri le priorità per il conferimento dell'incarico di segretario".

Il testo si compone di 9 articoli e "rappresenta un ponte alla revisione organica della materia - aggiunge il presidente della prima commissione - il nostro ambizioso obiettivo è di elaborare, entro il 31 dicembre 2021, un Testo Unico per le collettività locali, cui intendiamo lavorare con un forte e reale coinvolgimento degli enti locali".