Accesso preferenziale pazienti diabetici al Centro prelievi Parini

Da lunedì 7 dicembre, dalle ore 7,30 alle 8 presso il Centro prelievi unificato dell'ospedale Parini ad Aosta, sarà istituita una fascia oraria preferenziale destinata ai pazienti diabetici tipo 1 insulino-dipendenti.

Lo rende noto l'assessorato della Sanità, precisando che i pazienti potranno quindi presentarsi con una certificazione medica o una tessera associativa che attesti la loro appartenenza, in modo da poter iniziare immediatamente l'iter per il prelievo, evitando tempi d'attesa che potrebbero essere compromettenti per la salute del paziente e per l'affidabilità della rilevazione diagnostica.