Conçu par Samuele Buffa logo projet 5000genomi@VdA

Le logo qui représentera le projet 5000genomi@VdA a été conçu par Samuele Buffa, âgé de 21 ans d'Aoste. Caractérisera le centre d'Aoste «Cmp3VdA», dédié à la médecine personnalisée, préventive et prédictive, qui analysera mille génomes par an pendant cinq ans de patients affectés des maladies neurodéveloppementales, neurodégénératives et oncologiques, ainsi que celle de 500 individus sains pour identifier le génome de référence valdôtain.

En 2025, un valdôtain sur 25 disposera de sa carte génétique et la région sera le territoire européen le plus 'séquencé' par rapport à la population. Le logo créé par Buffa, étudiant au Polytechnique de Milan, a séduit le jury d'experts en sciences, design et communication dans le cadre du concours 'Lascia la tua impronta', lancé par le consortium de recherche du projet visé aux jeunes valdôtains passionnés d'art et de technologie du Val d'Aoste grâce aux fonds européens. Au concours ont participé 15 jeunes valdôtains âgés de 14 à 24 ans. (ANSA).