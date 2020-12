Ripresi i viaggi dei pullman di linea da e verso Milano

Quattro corse al giorno, la prima alle 7 da Milano e alle 8 da Aosta, l'ultima alle 19,15 dal capoluogo lombardo. Sono riprese oggi, venerdì 4 dicembre, le tratte dei pullman di linea da Milano ad Aosta e viceversa, che erano state sospese dopo il DPCM del 3 novembre scorso. La decisione di riaprire le corse giornaliere è stata comunicata ieri agli autisti e ai dipendenti della società di trasporto 'Arriva' ex Savda. E' attesa nei prossimi giorni anche la ripartenza della tratta Torino-Aosta.

La Valle resta dunque zona rossa sino a domenica 6 dicembre con divieto di spostamento in altre regioni ma con tutta evidenza tale divieto non comprende i mezzi di linea che però, in base al nuovo DPCM in vigore da oggi, dovranno necessariamente interrompere nuovamente le corse da e verso i capoluoghi lombardo e piemontese dal 21 dicembre. O no?