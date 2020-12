Ancora due decessi ma calano i contagi Covid e la Valle ora è zona arancione

Valle d'Aosta, Campania, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano passano da zona rossa ad arancione. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata nelle prossime ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati della Cabina di Regia tenutasi oggi.

"La situazione epidemiologica da Covid-19 in Valle è in progressivo e costante miglioramento ormai da un mese, ma non è sicuramente questo il momento per abbassare l'attenzione - dichiara in una nota il presidente della Giunta, Erik Lavevaz - è comprensibile che ciascuno di noi, desideri il ritorno alla normalità, - prosegue - ma per raggiungere questo obiettivo la comunità valdostana, tutta, deve proseguire nei comportamenti virtuosi e responsabili tenuti finora".

I numeri confermano infatti il rallentamento dell'epidemia di coronavirus nella nostra regione, dove però si registrano ancora due decessi nelle ultime 24 ore. Secondo il report quotidiano sull'emergenza sanitaria diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl, i nuovi positivi sono 27 su 98 persone sottoposte a tampone (numero dei test in lieve calo rispetto a quelli eseguiti mercoledì).

I guariti sono 63 e il numero totale di contagiati scende a 1.080; ricoverati sono 109, di cui 53 all'Ospedale Parini, 51 nella clinica Isav di Saint-Pierre e cinque nell'ospedale da campo. In terapia intensiva si trovano ancora 11 pazienti.

Intanto è di oggi la notizia ufficiosa secondo la quale la nuova legge regionale che consentirebbe di alleggerire le maglie delle norme anti Covid potrebbe entrare in vigore mercoledì 9 dicembre: la pubblicazione del testo sul Bollettino ufficiale regionale, condizione indispensabile per renderlo esecutivo, è attesa per martedì 8 dicembre.