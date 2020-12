Approvate mozioni per termoscanner consultorio St-Pierre e gratuità trasporti visite scolastiche

Approvate all'unanimità dal Consiglio Valle due mozioni, entrambe presentate dal gruppo Lega VdA: una riguarda il funzionamento del consultorio di Saint-Pierre, l'altra le visite ai siti culturali valdostani da parte degli studenti.

La prima iniziativa, così come emendata di concerto tra i proponenti e l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, è volta alla dotazione di un termoscanner e di personale per la completa riapertura in sicurezza del consultorio di Saint-Pierre.

"A causa di gravi carenze - ha spiegato il onsigliere Erik Lavy (Lega VdA) - il consultorio, nonostante l'importanza che riveste per la zona, è aperto solamente tre giorni a settimana; manca la possibilità di rilevare la temperatura corporea all'ingresso, il personale del servizio infermieristico è stato ridotto e non è più presente una figura 'frontline' per smistare le telefonate, accogliere gli ospiti e consegnare i referti delle analisi ai pazienti".

La mozione impegna l'assessore alla Sanità a dotare la struttura di un termoscanner o di un addetto che si occupi della misurazione della febbre, nonché a integrare il personale con altre risorse, in modo da garantire l'apertura e i servizi del consultorio come avveniva nel momento pre-Covid.

La seconda mozione, illustrata dalla consigliera Nicoletta Spelgatti (Lega VdA) ed emendata su proposta dell'assessora ai Trasporti, Chiara Minelli, è volta all'introduzione della gratuità dei trasporti pubblici per le visite scolastiche di siti di interesse culturale della Regione, tenuto conto del fatto che, ha detto Spelgatti, "il costo dei biglietti dei trasporti pubblici è uno degli ostacoli per le visite ai siti di interesse culturale sul nostro territorio. È interesse di tutti che i ragazzi possano avere familiarità con questo patrimonio: è una questione di promozione della cultura e dell'identità culturale. Dobbiamo investire sulle nuove generazioni: è fondamentale che la Regione si impegni a risolvere questo piccolo problema, che può però diventare un impedimento maggiore e che può essere superato con un piccolo investimento sulla cultura dei nostri studenti".

L'assessora Minelli ha detto che "non sempre i siti culturali sono sufficientemente conosciuti, anche da parte degli studenti. Questo intervento ha delle complessità legate ai rimborsi, ma lo approviamo come misura transitoria rispetto a un percorso più ampio. È infatti allo studio, in assessorato, un intervento normativo volto a inserire la gratuità dei trasporti regionali per tutti i minori, nella speranza che le scuole possano riprendere al più presto le attività di visita sul territorio".