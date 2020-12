Fine settimana con annuvolamenti e deboli nevicate

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una perturbazione atlantica interessa oggi buona parte dell'Italia settentrionale, con nevicate in Valle d'Aosta; in seguito, una fredda circolazione depressionaria condizionerà lo stato del tempo per i prossimi giorni, con annuvolamenti e possibili deboli nevicate alternati a schiarite

sabato 5 NOVEMBRE



Nuvolosità irregolare, con deboli nevicate sparse dal pomeriggio. Temperature: in lieve calo tranne le massime nelle valli. Pressione: in lieve aumento. Venti: 3000 m deboli meridionali; brezze nelle valli. LUNEDI 6 NOVEMBRE