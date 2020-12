Aosta: Da oggi parcheggi gratuiti in città per operatori e volontari sanitari

Attiva da giovedì 3 dicembre fino a fine 2020, la sosta negli stalli a pagamento ubicati su strada ovvero le 'zone blu' ad Aosta sarà gratuita per gli operatori sanitari dipendenti della Usl VdA, per il personale impegnato in attività socio-assistenziali e per i volontari appartenenti a strutture organizzate e riconosciute.

Inoltre, sempre nello stesso periodo di tempo, la sosta nel parking dell’ospedale 'Parini' sarà gratuita per i dipendenti Usl già possessori di abbonamento nella struttura.

Il provvedimento, contenuto in un’ordinanza pubblicata ieri sera, è stato proposto e adottato dall’Amministrazione comunale a seguito dell’approvazione all’unanimità di una mozione da parte del Consiglio comunale.

"Lo scopo - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - è quello di agevolare lo svolgimento delle mansioni lavorative dei sanitari, del personale impegnato in attività assistenziali e dei volontari operanti nel settore socio-assistenziale appartenenti a strutture organizzate e riconosciute in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché a parziale ristoro dell’impegno profuso nello svolgimento delle attività legate all’emergenza stessa per contrastare la progressionedell’epidemia".

La sosta gratuita verrà autorizzata tramite l’esposizione di un contrassegno rilasciato dall'Azienda pubblici servizi-Aps.

"Si tratta – commenta il sindaco di Aosta, Gianni Nuti – di un provvedimento che, all’interno della Giunta, avevamo valutato tra quelli suscettibili di adozione previa verifica della fattibilità tecnica e finanziaria, e per questo motivo siamo ancora più lieti dell’adesione convinta di tutti i consiglieri alla proposta, che si è sviluppata con ampio dibattito in seno all’Assemblea e che riconosce l’opera meritoria non solo del personale sanitario ma anche di quello socio-assistenziale e dei volontari, che lavorano senza sosta da mesi per contrastare l’emergenza epidemiologica".