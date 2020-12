Autunno nel frutteto e vigneto: come preparare le piante all'inverno

Nei precedenti articoli vi abbiamo descritto che cos'è il Distillato di Legno BioDea e della sua applicazione (i link li trovate a piè pagina); oggi vi vogliamo parlare di come è opportuno preparare le piante da frutto e i vigneti per il riposo invernale con l'impiego del Distillato di Legno BioDea.

La filosofia di Biodea non è quella di intervenire all'insorgenza del problema ma bensì e quello di prevenirlo. Se la pianta cresce sana e robusta è in grado di difendersi dalle aggressioni; se manteniamo il terreno sano questi sarà sempre più ricco di proprietà nutritive e di batteri e funghi utili per la crescita delle radici e l’assorbimento efficiente dei nutrienti.

Quando noi ci feriamo provvediamo immediatamente a disinfettarci e cosa stiamo facendo? Ci proteggiamo dall'attacco di virus e batteri. Quando noi raccogliamo dall'albero il frutto, che sia una pera, una mela, una fragola o un grappolo d'uva creiamo spesso un trauma o una ferita. Quando potiamo le piante, di qualsiasi essenza, creiamo una ferita. Come per l'uomo, è proprio tramite queste ferite che si insinuano le malattie che poi scopriamo durante la primavera / estate e che ci danneggiano i raccolti.

Per favorire la cicatrizzazione e per rendere l’ambiente inospitale all’inoculo di funghi e patogeni, che proprio nel periodo attuale si stabiliscono nel terreno e nella pianta per poi comparire in primavera, un OTTIMO prodotto è proprio il Distillato di Legno BioDea; caratterizzato da una elevata percentuale di polifenoli, tannini e da oltre 320 molecole organiche, estratte dalla linfa del legno, con azione sinergica e multifunzionale, è un potente antiossidante naturale.

Consigliamo, proprio per le proprietà del distillato come induttore di resistenza, di distribuirlo in modo costante fin dall’inizio del ciclo dalla potatura secca o verde in poi compreso post- raccolta per favorire la cicatrizzazione e rendere l’ambiente sfavorevole allo sviluppo e azione di agenti biotici patogeni. La dose consigliata per il trattamento fogliare è 300/350 ml ogni 100 litri di acqua, bagnando abbondantemente il fusto rami e alla base della pianta.

Venerdì 4 dicembre si terrà il 4° workshop con il titolo "L'impiego di prodotti bio-based Distillato di Legno e Biochar BioDea: valore nutraceutico delle produzioni ed usi oltre l'agricoltura. Ospiti d'onore: la presenza del Sen. Mino Taricco, Vice Presidente Commissione Dell'Agricoltura del Senato e l'on. Monica Ciaburro Segretatio della Commissione dell'Agricoltura della Camera, e Mario Braga Presidente Nazionale dell'ordine dei Periti Agrari e PA Laureati. Ecco i relatori:

Prof. Massimo del Budda - Università di Firenze

Prof. Antonio Tiezzi - Università della Tuscia

Dott.sa Elisabetta Bianchi - Università di Siena

Dr. Agr. Gianfrancesco Petroni, responsabile tecnico di Terni all’interno di Confagricoltura Umbria

Dott. Pier Luigi Rossi - Medico specialista in Scienza dell'Alimentazione e docente universitario

Dott. Saverio Barbagli - Riflessioni su ambiente ed ecologia

Per informazioni e iscrizioni al webinar vedi il link

