Ad Artigiano in fiera 32 produttori raccontano Valle d'Aosta

Dalla Fontina dop ai distillati, dai prodotti intagliati in legno ai vini: sono questi i prodotti attraverso cui 32 artigiani raccontano le eccellenze della Valle d'Aosta ad Artigiano in fiera, la rassegna che quest'anno causa Covid non si tiene nei padiglioni di Rho della Fiera di Milano ma online.



Un mezzo che permette di attirare clienti da tutta Italia, a qualsiasi ora.



E' grazie ad un intervento della Chambre Valdôtaine in collaborazione con l'Assessorato regionale Sviluppo economico, Formazione e Lavoro che gli artigiani hanno aderito alla piattaforma dove si possono ricercare i prodotti in ordine alfabetico, per area geografica o per tipologia merceologica e si possono fare acquisti con consegna gratuita per spese fino a 39 euro per artigiano entro il 20 dicembre.



"In un momento così particolare come quello attuale - spiega il Presidente della ChambreValdôtaine, Nicola Rosset - è fondamentale mettere le nostre imprese nella condizione di cogliere tutte le opportunità offerte dai mercati. In questo senso l'iniziativa proposta da Artigiano in Fiera costituisce una vetrina di eccellenza per le produzioni di qualità del nostro territorio".



"Ad Artigiano in Fiera Live hanno aderito oltre 500 artigiani che giorno dopo giorno stanno arricchendo la piattaforma con le loro storie e i loro prodotti d'eccellenza - ha agiunto Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa -. Artigiano in Fiera Live continuerà a vivere anche quando torneremo a realizzare la fiera fisica". (ANSA).