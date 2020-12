SENZA FAMIGLIA IN CERCA DI AFFETTO E ATENZIONE

Fiocco, nonnetto meticcio, cerca con urgenza una nuova famiglia

A Pinasca, grazioso paese della Val Chisone in provincia di Torino, Fiocco, delizioso nonnetto meticcio, cerca un focolare amorevole che lo accolga subito. I suoi bipedi storici si sono ammalati e non sanno come tenerlo con sé. Fiocco ha bisogno di affetto, comprensione e coccole, dopo troppe traversie. E' sano e diventerà un irrinunciabile compagno per chiunque sappia rispettare i suoi ritmi e garantirgli amore.



Rivolgetevi in Comune. Tel. 0121 800712. https://www.comune.pinasca.to.<wbr></wbr>it/ Urgente. Cerca casa presto e bene un bel maschietto di due mesi, taglia piccola. Dalla Lida. 339 120 1415 Quattro zampe piemontesi in cerca di alloggio

Albert e Fiore sono due splendidi cuccioloni meticci, di taglia media, otto mesi di età. La mamma è un magnifico esemplare di beauceron pura razza e il papà un incrocio di pastore tedesco. Albert è forte e determinato, Fiore più timido e sensibile. Sono abituati al guinzaglio e alla vita casalinga, sani e socievoli. Due tesori: l'ideale anche per un'adozione di coppia. Si trovano a Rorà.

Cellulare 333 4414817

A Pinasca, il piccolo Fiocco, delizioso nonnetto simil volpino, cerca un focolare amorevole che lo accolga subito. I suoi bipedi storici si sono ammalati e non sanno come tenerlo con sé. Fiocco ha bisogno di affetto e coccole. E' sano, tenerissimo, un irrinunciabile compagno per chiunque. Taglia piccola, dieci anni. E' urgente che lo aiutiamo tutti insieme. Rivolgetevi in Comune. Tel. 0121 800712. Email pinasca@cert.ruparpiemonte.it https://www.comune.pinasca.to.it/ Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, Località Prabernasca, Rivalta.

Sognano di sistemarsi presto e bene: Axel Nero, magnifico meticcio di taglia grande, incrocio labrador\boxer, classe 2013. E' sano, buono, ma ha bisogno di veder rispettati i suoi spazi. Adozione con affiancamento professionale. Non va d'accordo con i gatti. Chiedete di lui a Franca: cell. 335-421007. Email arcadipieraposta@gmail.<wbr></wbr>com

Il delizioso Bounty, un bel micino nato nel maggio 2020, sano, giocherellone, irresistibile, vaccinato e coccolone. Parlate di lui con Luigina, cell. 340-9093431. Email gattile.arcadipiera@<wbr></wbr>gmail.com

Dal Canile di Cavour, Via Paschere 34.

Cerchiamo un focolare amorevole per: l'irrinunciabile nonno Rasko, incrocio lupo cecoslovacco, classe 2009. Sano e ricco di buone qualità. Molto indipendente. Davino Fazia: cell: 339 4566332. Email rifugiodicavour@<wbr></wbr>alpimedia.it

Tre meravigliose cucciole nere, futura taglia media, meticcie coccolone e giocherellone, abbandonate insieme a tre gattini piccoli. Tenerissimi, tutti in attesa di umani affidabili che sappiano offrire tanto amore. Davino Fazia: cell: 339 4566332. Email

Cuccioli e cucciole

Dal Canile di Cavour, Via Paschere 34.



Quattro cuccioli a Cavour. Alfa, Ghigo, Merle e Frol

Alfa è un bel cucciolo di taglia media, che attende adottanti amorevoli presso il Rifugio di Cavour (To), in Via Barrata 34.

Ghigo, Merle e Frol sono tre fratellini di quattro mesi, splendidi meticci, taglia media, vaccinati. Sono a Cavour anche loro.

Tutti vengono affidati microchippati e vaccinati.

Parlate di loro con Davino Fazia:

