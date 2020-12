In Valle undici video su Fb per celebrare la Giornata delle disabilità

Undici video di alcuni minuti pubblicati su Facebook per raccontare i progetti e i desideri di undici disabili. Questa la formula scelta dal Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta per celebrare giovedì 3 dicembre la Giornata mondiale delle persone con disabilità.

Istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, quest'anno il tema della Giornata è 'Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile'.

"Si vuole aprire uno spazio - si legge in una nota - dove chiediamo di ascoltare le persone, il loro racconto e comprendere quanto sia sovrapponibile ai desideri della maggior parte delle persone e quanto questi progetti siano realizzabili. Il nostro impegno, così come quello delle diverse associazioni aderenti, è di contribuire a ricostruire meglio affinché si parli di progetti di vita e non di sogni coltivati per tutta la vita".

Per fare ciò, conclude la nota, "c'è bisogno di una collaborazione fattiva non solo con le istituzioni ma di tutto il tessuto sociale, perché tutti siamo parte di un progetto e oggi più che mai siamo chiamati tutti alla ricostruzione del futuro, per una società inclusiva".