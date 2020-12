Voix d'Edith Piaf via Youtube du site bibliothèque régionale

Deuxième rendez-vous, le mercredi 2 décembre, novembre, avec ''Juliette… et les autres'', cycle de visioconférences promu par la Bibliothèque régionale d'Aoste, via la chaîne Youtube de ForumMusicali et accessible depuis le site biblio.regione.vda.it, sera en ligne, dédié aux chanteuses française.

Sera le tour de Edith Piaf, la môme. Chacune à sa façon, elles illustrent la vie sociale et culturelle de Paris, de l'Entre-deux-guerres - avec Montmartre, Belleville, la rive gauche et les existentialistes - aux années 80, avec les grands changements que l'avènement du vinyle a engendré dans le monde de la chanson.http://biblio.regione.vda.it

Ces quatre initiatives s'inscrivent dans le cadre du festival ForumMusicali : ascoltare e parlare di musica, proposé depuis quelques années par la Bibliothèque régionale et organisé par Liliana Balestra. Habituellement consacré à la musique classique, il s'ouvre cette fois à la musique légère : un répertoire probablement plus populaire, qui a accompagné plusieurs générations à la découverte de la culture française. (ANSA).