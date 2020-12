Consiglio Valle approva ddl debiti fuori bilancio e nuove misure anticrisi

Bonus ai bed & breakfast, compensazioni in agricoltura per l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva, bigliettazione per lo sci di fondo, contributi per gli impianti a fune e il sostegno all'occupazione nelle piccole e medie imprese: sono queste alcune misure straordinarie anti crisi Covid inserite con emendamenti nel disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Valle d'Aosta approvato oggi dal Consiglio Valle con 24 voti a favore (UV, PCP, AV-SA, VdA Unie, Pour l'Autonomie,) e 11 astensioni della Lega VdA che ha tuttavia votato a favore di alcuni emendamenti.

Gli importi, illustrati dal relatore Antonino Malacrinò (PcP), sono per i debiti derivanti da sentenze esecutive 2.918 euro, mentre per i debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo 492.873 euro. "Altro aspetto fondamentale di questo articolato - spiega Malacrinò - è la ratifica di variazioni di bilancio che si sono rese necessarie per finanziare misure di sostegno degli investimenti o alla concessione di sussidi previsti dalle leggi regionali 5 e 8 del 2020 sulle misure per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".