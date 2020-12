Aggravi (Lega VdA), 'Governo Conte ridia alla Valle ciò che ha tolto'

Il presidente della Giunta Erik Lavevaz "chieda con forza ciò che non voglio chiamare ristori, ma una giusta restituzione di quello che ci è tolto tramite decreto". Lo ha chiesto in Consiglio Valle Stefano Aggravi, consigliere della Lega Vallée d'Aoste, lamentando "una disattenzione delle istituzioni romane come mai c'è stata nei nostri confronti" riguardo alla classificazione della regione in zona rossa".

Secondo Aggravi la Regione si è mossa in maniera tardiva ed eccessivamente 'morbida' rispetto alla valutazione dei dati sui contagi valdostani così come analizzati dai tecnici del ministro della Salute, Roberto Speranza, "e ora c'è bisogno di una reazione, di un segnale forte".