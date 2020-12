CORSO AGGIORNAMENTO FORMATIVO OBBLIGATORIO PRIMO PRONTO SOCCORSO

Intervenire in modo tempestivo ed efficace può essere un fattore decisivo per non aggravare la situazione del soggetto coinvolto o, addirittura, per salvare una vita (in attesa che arrivi il personale medico abilitato).

Avere una o più figure che ricoprono tale ruolo, all’interno dell’azienda, non solo è obbligatorio per legge, ma permette anche di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Sono solo delle due importanti motivazioni per le quali Confcommercio-Fipe Vda ha organizzato un corso di primo pronto soccorso.

Il corso fornisce l’aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Il corso completo si concentra sulle competenze necessarie teoriche e pratiche per un intervento di primo soccorso e prevede una durata di 12 ore.

La formazione completa si terrà nelle seguenti date:

9/12/2020 dalle ore 14:00 alle ore 18:00

10/12/2020 dalle ore 13:00 alle ore 17:00

16/12/2020 dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Il corso sarà in videoconferenza sincrona su piattaforma zoom. Sarà gratuito per il titolari/datori di lavoro in regola con il pagamento della quota associativa 2020.

La formazione fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzanti e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

Per chiarimenti contattare il recapito 366.5942478

Per iscrizioni sarà sufficiente scrivere una mail a commerciale@ascomvda.it comprensiva dei seguenti dati: nome e cognome del partecipante, codice fiscale, e-mail di riferimento, recapito telefonico.