Aosta: Tasso record del 120% di mortalità nei primi 15 giorni di novembre

Nei primi 15 giorni di novembre ad Aosta è stato registrato un aumento di mortalità pari al 120% rispetto al previsto. Si tratta dell'incremento maggiore tra le 32 città italiane prese in esame nel report 'Andamento della mortalità giornaliera (Sismg) nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19' realizzato dal ministero della Salute.

Al capoluogo valdostano seguono Bolzano (112%), Torino (111%), Genova (96%), Trento (89%) e Milano (83%). Le città del Nord fanno segnare un aumento medio del 75%, quelle del Centro-Sud del 46%. Nel capoluogo valdostano sono morte 33 persone nella prima metà di novembre, rispetto alle 15 attese.

Nel rapporto, si legge, "la mortalità giornaliera (deceduti e residenti nel Comune) viene confrontata con la serie storica di riferimento (valore atteso). Per ogni città, la mortalità giornaliera attesa è definita come la media per giorno della settimana e numero della settimana calcolata nei cinque anni precedenti e pesata per la popolazione residente (dati Istat) per tenere conto del progressivo invecchiamento della popolazione".