Exposition Castello Gamba, videos en ligne

En dépit de la fermeture forcée des sites culturels et des musées en raison des mesures de lutte du virus Covid-19, le château Gamba de Châtillon, qui abrite le musée régional d'art moderne et contemporain, va non seulement continuer mais augmentera la communication en ligne de l'exposition Assalto al Gamba, 14 artistes valdôtains conquièrent le musée Gamba.

L'exposition a immédiatement rencontré un succès considérable, à tel point qu'elle sera prolongée jusqu'au 16 mai 2021 afin de lui permettre d'être largement connue également par les les écoles. L'exposition, qui présente les œuvres de 14 artistes travaillant en Vallée d'Aoste, est non seulement d'un grand intérêt pour le public valdôtain, mais constitue également une occasion unique de connaître la production artistique contemporaine valdôtaine en dehors de la région. Parallèlement au lancement du deuxième confinement, d'autres contributions vidéo relatives à l'exposition ont été réalisées.

L'ensemble de ces œuvres audiovisuelles, produites de manière directe et informelle par les artistes mêmes, entend donner un témoignage riche de leurs convictions poétiques, de leurs inclinations esthétiques et de leur réflexion, ainsi que de montrer leurs œuvres en détail.

Ces vidéos, avec celles déjà préparées pour l'ouverture du 23 octobre, seront publiées chaque semaine sur la chaîne Youtube régionale, dans la playlist ''Castello Gamba'', et diffusées via la page Facebook et le profil Instagram du Gamba, ainsi que via Twitter de la Surintendance des Biens et des Activités Culturelles "Valle d'Aosta Cultura" et le site www.castellogamba.vda.it.(ANSA)