Zanzariere: perché sono importanti in qualsiasi casa

Le zanzariere costituiscono senza dubbio uno degli elementi che non può mai mancare all'interno di una casa perché garantiscono la massima protezione e sicurezza non solo dagli insetti ma anche dagli agenti esterni come sporco, polvere, vento e pioggia. Proprio per questa ragione è fondamentale acquistare una zanzariera di buona qualità: negli ultimi tempi quelle maggiormente richieste sono le zanzariere plissettate. Queste ultime però hanno un prezzo piuttosto elevato se paragonato a quelle tradizionali. Tuttavia non tutti sanno che è possibile richiedere una detrazione fiscale per le zanzariere da installare nella propria abitazione.

Detrazione fiscale zanzariere: come ottenerla

Chi deve acquistare una zanzariera da installare nella propria casa deve sapere che per tale lavoro ci sono delle ottime detrazioni fiscali che permettono di ottenere un grande risparmio. Queste ultime permettono di ottenere una riduzione dell'imposta per un importo che corrisponde al 50% del costo sostenuto per installare i sistemi schermanti e dunque le zanzariere. La detrazione fiscale inoltre permette anche di avere una riduzione della spesa per il pagamento della ditta incaricata all'installazione. I beneficiari della riduzione dell'imposta possono essere tutti: è opportuno peroò rientrare in alcuni requisiti fondamentali. Per prima cosa è necessario che le schermature siano fissate in modo stabile all'edificio e che non ci sia la possibilità di montarle o smontarle all'occorrenza. Inoltre le schermature devono essere regolabili ed essere installate in modo tale da proteggere una finestra o una porta vetrata. Naturalmente è bene ricordare che le zanzariere devono rientrare nelle normative nazionali e locali ed essere marcate CE. Per poter usufruire della detrazione fiscale sulle zanzariere (approfondisci qui https://www.shark-net.com/detrazione-fiscale-zanzariere/ ) naturalmente è necessario effettuare la richiesta. Quest'ultima può essere inviata dal beneficiario che ha pagato l'installazione delle zanzariere e deve essere fatta entro novanta giorni dalla fine dei lavori. Prima di effettuare la richiesta però bisognerà assicurarsi di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria sull'installazione altrimenti la procedura potrebbe non andare a buon fine.

Zanzariere: quali sono i modelli più richiesti

Oggigiorno tra le varie tipologie di zanzariere esistenti, quelle più richieste sono senza dubbio le zanzariere plissettate. Esse vengono chiamate così perché sono caratterizzate da una rete fatta in tessuto a pieghe che viene lavorato a temperature molto alte attraverso delle macchine plissettatrici. Queste zanzariere sono realizzate quasi sempre in poliestere, un materiale estremamente resistente che non si rovina con l'esposizione diretta ai raggi del sole. Le zanzariere plissettate si possono adattare a qualsiasi tipo di ambiente perché hanno un impatto estetico senz'altro gradevole e si sposano con gli stili moderni e con quelli classici. Inoltre tali prodotti possono essere anche personalizzati e realizzati su misura a seconda delle esigenze.

I.vantaggi principali delle zanzariere