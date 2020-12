PAPA: Sulla strada con Gesù

«Da fuori strada, andare sulla strada di Dio»: è questo l’atteggiamento di conversione raccomandato da Papa Francesco ai tredici nuovi cardinali creati in occasione del Concistoro ordinario pubblico presieduto nel pomeriggio di sabato 28 novembre, nella basilica Vaticana. Un rito caratterizzato dall’emergenza sanitaria che ha impedito la presenza fisica di due neo porporati e ha imposto misure di distanziamento volte a contrastare la diffusione del contagio, a cominciare dall’altare dove è stato celebrato, la Cattedra e non la Confessione. Al termine Francesco e gli undici nuovi cardinali presenti si sono recati al monastero Mater Ecclesiae, nei Giardini vaticani, in visita al Papa emerito Benedetto XVI e al mattino seguente hanno concelebrato insieme la messa nella prima domenica di Avvento.