Condivisione sul progetto di legge per la gestione dell'emergenza Covid-19

Parere favorevole della quarta Commissione consiliare 'Sviluppo Economico' e della quinta 'Servizi sociali' alla proposta di legge regionale il cui scopo è adattare le disposizioni nazionali relative alla gestione dell'emergenza determinata dal Covid-19 al territorio valdostano e alle sue specificità.

Il testo approvato a maggioranza (con l'astensione dei consiglieri Erika Guichardaz e Andrea Padovani di PCP) è frutto di una serie di emendamenti presentati dalle forze di maggioranza e di opposizione alla proposta della Lega Vallée d'Aoste.

Le Commissioni hanno approvato quindi un nuovo testo che vedrà come relatori Andrea Manfrin (Lega VdA) e Giulio Grosjacques (UV).

"Siamo soddisfatti - dichiara il presidente della quarta Commissione, Giulio Grosjacques - per aver trovato un punto d'incontro tra maggioranza e opposizione su quest'iniziativa presentata in prima battuta dai consiglieri della Lega Vallée d'Aoste. Gli emendamenti hanno prodotto un testo condiviso da diverse forze politiche. L'obiettivo comune è quello di dare maggiori strumenti alla Valle d'Aosta nella gestione di questa fase dell'emergenza: miriamo ad avere i mezzi corretti per esercitare a pieno le prerogative della nostra autonomia".

"Il testo - aggiunge la presidente della quinta Commissione, Erika Guichardaz - potrà essere ancora oggetto di confronto interno ai gruppi e sarà sottoposto per essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale nell'adunanza di mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre".