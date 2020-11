Riaprono martedì negozi di vicinato ed estetiste in Valle

Negozi di prossimità e quelli per il servizio alla persona aperti da martedì 1 dicembre in Valle d'Aosta, che resta classificata come 'zona rossa'.

Lo prevede l'ordinanza del presidente della Giunta, Erik Lavevaz, firmata nel pomeriggio e scaricabile in formato Pdf a margine di questo articolo. "Abbiamo valutato la possibilità che il nostro provvedimento venga impugnato - ha detto Lavevaz - ma dato che tra soli tre giorni arriverà il nuovo Dpcm non crediamo che il Governo lo farà.

Il bollettino sanitario di oggi registra quattro decessi e 47 nuovi casi positivi al Covid-19 (su 231 persone sottoposte a tampone) nelle ultime 24 ore. In evidenza anche 176 guarigioni (il totale sale a 4.878). I casi positivi attuali scendono a 1.317. I ricoverati sono 135, di cui 11 in terapia intensiva. Una situazione che sta costantemente migliorando, come ha più volte ribadito Lavevaz in conferenza stampa, sottolineando che "dal 9 novembre la Valle d'Aosta è in scenario arancione, nell'ultima settimana dovremmo avere un rischio moderato e un Rt inferiore a 1, pertanto esser in zona gialla o anche meno". Poi ha aggiunto: "Oggi la nostra situazione è migliore rispetto a regioni che sono gialle, come il Veneto".

In attesa del nuovo Dpcm la Valle è anche al lavoro sulla scuola: "Le autorità sanitarie sono al lavoro per realizzare uno screening sugli studenti che avrebbe un significato importante", ha detto l'assessore regionale all'istruzione Luciano Caveri. Pressione anche sulla stagione turistica, chiedendo al Governo una data certa per l'apertura dei comprensori sciistici. "Nel caso che ciò avvenga dopo le vacanze di Natale - ha osservato l'assessore alle attività produttive, Luigi Bertschy - chiediamo che ci sia la certezza di un ristoro pesante, concreto, diretto a tutto il sistema economico della montagna".