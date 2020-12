Forti alpini patrimonio Unesco, approvato odg Sala Rossa

Candidare i forti alpini di Piemonte e Valle d'Aosta a patrimonio Unesco. E' quanto chiede un ordine del giorno del consigliere Francesco Tresso (Lista civica per Torino) approvato oggi dal Consiglio comunale di Torino.

Nello specifico l'atto chiede a sindaca e Giunta di stimolare, in collaborazione con le due Regioni, l'istituzione di un Comitato promotore "che valuti le azioni da intraprendere e le potenziali ricadute sul territorio, per la costruzione di un dossier di candidatura per i forti alpini piemontesi e valdostani a patrimonio dell'Unesco" e di "avviare un dialogo con l'Uncem per concertare modalità di coinvolgimento dei Comuni interessati dall'iniziativa". Nel presentare l'ordine del giorno Tresso ha citato l'esempio delle Langhe "che hanno visto una crescita del turismo del 4% dopo essere diventate patrimonio Unesco".



La Sala Rossa ha anche adottato un secondo atto di Tresso, una mozione che impegna sindaca e Giunta ad avviare, con Città Metropolitana e Regione Piemonte, un programma di valorizzazione della città come bene Unesco e per la promozione di itinerari turistici che valorizzino le residenze sabaude. La mozione chiede inoltre "di individuare adeguate forme di evidenziazione dei siti sedi di beni Unesco tramite indicazioni segnaletiche e digitali". (ANSA).