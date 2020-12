La Lega propone un saturimetro per ogni famiglia

“Il saturimetro serve a misurare il livello di funzionalità respiratoria, che è uno dei segni vitali più importanti da monitorare, insieme a temperatura corporea, pressione sanguigna e frequenza cardiaca, per avere il controllo della propria salute, “e che in questo momento di emergenza – commenta Nicoletta Spelgatti - è divenuto strumento essenziale in quanto, insieme alla misurazione della temperatura, fornisce i parametri essenziali per la sorveglianza del Covid-19”.

Nella mozione, firmata anche da leghisti Stefano Aggravi e Simone Perron, si rimarca che il Comune di Fénis ha portato avanti un'iniziativa molto lodevole, mettendo a disposizione una determinata somma al fine di donare ad ogni famiglia del paese in cui c'è un anziano (dai 65 anni in su) un saturimetro e che tale iniziativa ha destato l'interesse anche di altri Sindaci, che si stanno attivando nella medesima direzione”.

Nicoletta Spelgatti ricorda ancora, nel rafforzare la proposta di dotare tutte le famiglie di un saturimetro, che “alla categoria degli anziani deve affiancarsi anche quella di tutti i residenti nella nostra Regione che siano in seria difficoltà economica, situazione che dovrà essere valutata sulla base di criteri che verranno stabiliti dalla Giunta regionale e che dovranno tenere conto non solo, a titolo di esempio, delle dichiarazioni dei redditi, che fotografano necessariamente una situazione antecedente la crisi economica dovuta al Covid, ma che tendano anche ad accertare lo stato di difficoltà attuale sopravvenuta”.

Sono sempre più numerose le occasioni nelle quali i medici rilevano utilità nell'avere il saturimetro in casa, perché, in caso di dubbio, si evita di andare in ospedale e permette un aggiornamento costante tra paziente e medico, optando anche per i controlli a domicilio. È uno strumento che può essere utile anche per gli attacchi d'ansia.

Essere in uno stato di agitazione o di preoccupazione può far andare in affanno e provocare problemi di respirazione. Ciò non significa avere il Covid e con il saturimetro l'allarme si spegne. Per tutte queste ragioni Nicoletta Spelgatti, Stefano Aggravi e Simone Perron, sollecitano la Giunta a stanziare i fondi per dotare le famiglie valdostane, in particolare gli anziani, o quelle in difficoltà economiche, di un saturimetro che deve essere presente in tutte la case come già avviene con il termometro che, però, costa molto meno di un saturimetro di qualità.