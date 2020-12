MASSICCIA E PARTECIPATA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DI CONFCOMMERCIO VDA

Sono arrivati in tanti, commercianti, ristoratori, baristi, imprenditori oggi lunedì 30 novembre ai piedi dell'Arco d'Augusto ad Aosta a quella che doveva essere una conferenza stampa organizzata da Confcommercio della Valle d'Aosta e si è trasformata in una manifestazione contro la scarsa considerazione dimostrata dal Governo Conte nei confronti delle richieste e delle problematiche sollevate dal mondo del commercio, della ristorazione e del turismo.

Alla manifestazione hanno aderito idealmente i movimenti Rinascimento Valle d'Aosta e VdA Futura, nonchè l'Associazione valdostana dei Maestri di sci, il cui presidente, Giuseppe 'Beppe' Cuc è intervenuto ricordando la perdita stimata tra i sei e sette milioni di euro per la categoria generata dalla chiusura delle piste di sci.

L'intervento del Presidente di Confcommercio-Fipe Vda, Graziano Dominidiato:

Questa e’la seconda volta che scendiamo in piazza, in modo ordinato e pacifico. ma siamo allo stremo. La nostra categoria è da febbraio che subisce continue limitazione alla libera imprenditoria; in questi mesi abbiamo visto il proliferare di attività abusive a domicilio, abbiamo attuato tutti i protocolli sanitari imposti: cartellonistica, gel, mascherine, misuratori temperatura, sanificazione, ingressi contingentati, barriere in plexiglass, ricambi aria e quant’altro per evitare il diffondersi del virus ma a quanto pare non è servito.

Le nostre categorie sono state pure bersagliate dai controlli massicci con sanzioni le piu’ disparate possibili per non parlare del fatto di essere stati ritenuti responsabili degli assembramenti all’esterno dei locali o negli spazi pubblici; abbiamo sperato fino all’ultimo uscire dalla zona rossa, questo ci avrebbe permesso di riaprire almeno le attivita’ del commercio sperando di salvare qualcosa di una stagione disastrosa e invece bar e ristoranti ad oggi non riescono ancora a vedere la luce in fondo al tunnel perche’ l’asporto e il delivery non coprono nemmeno le spese.

Ad oggi ci garantiscono che vengono spostate imposte, pagamenti Irpef e quant’altro. Ma non sono queste misure che salvano un’azienda, perche’ in ogni caso arriverà la scadenza e di questo passo le risorse non ci saranno né fra un mese, né fra tre mesi o sei mesi e nemmeno fra un anno.

E' l’ora di dire basta a questo stillicidio; abbiamo bisogno di lavorare e di avere risposte certe, immediate e concrete. Chiediamo percio’ al nostro governo regionale di far valere con forza tutte le possibilita’ che l’autonomia ci permette, intervendo su tali limitazioni e permettendo alle imprese di poter aprire in totale sicurezza per i dipendenti e per i clienti.

Altrimenti, chiediamo ristori concreti e immediati garantendo misure urgenti di 'salvataggio' delle imprese che rappresentiamo, con ristori basati sull’effettiva perdita di fatturato. Non chiediamo aiuti a pioggia, ma azioni mirate e importanti.

Vorremmo anche avere risposte dalla politica per capire per quali motivazioni siamo ancora in zona rossa: ci sono stati errori nei mesi scorsi? Si dovevano prendere provvedimenti in estate che non sono stati presi? Probabilmente è stato pensato solo ad una campagna elettorale, con risultati che ad oggi non hanno permesso di 'svoltare'. Ma non possiamo pagare noi come categoria e ora chiediamo in maniera puntuale che ci venga spiegata la motivazione del perche’ la Valle si trova in questa situazione.

Affermazioni effettuate con leggerezza da parte di chiunque non possiamo accettarle, noi vorremmo che chi ci governa faccia tutto il possibile per puntare non all’arancione ma al giallo nel piu’ breve tempo possibile; oltre a tutto cio’ 14 giorni fa abbiamo chiesto chiarimenti sia politici che istituzionali su cosa è consentito vendere alla grande distribuzione, ma ad oggi nessuna risposta. Per giunta vediamo grandi magazzini di elettronica affollati all’inverosimile per il black friday: vogliamo parlare anche dei controlli effettuati nelle grandi catene? Sono stati pari a zero. Tutto questo non fa altro che esasperare gli animi di coloro che hanno nei piccoli negozi di vicinato l’unica fonte di sostentamento e sono chiusi.

Siamo alle porte della stagione turistica invernale: anche qui, quali certezze abbiamo? Si apre per Natale, per Capodanno oppure per la Befana? Dateci delle certezze! Le aziende non sono molle che si possono aprire e chiudere a casaccio, serve programmazione e pianificazione, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento che il personale. Se poi vogliamo analizzare la situazione dei ristoranti e bar serali, chiuderli alle 18 (e totalmente il 25-26-31 dicembre) è un massacro economico da cui uscirne e’ impossibile. Dateci delle regole: noi le appliccheremo, ma non chiedeteci di abbassare le serrande, questo vuol dire uccidere le aziende e far morire i paesi.

Le attivita’ sono pronte a ripartire venerdi’ 4 dicembre. dateci gli strumenti per aprire in maniera legale, altrimenti molti imprenditori esasperati apriranno lo stesso.