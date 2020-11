Pila spa chiude il 2020 con quasi 2 milioni di utile

I poco meno di 2 milioni di utile al netto delle imposte fotografa l'ottimo stato di salute della Pila Spa che potrebbe realizzare risultati ancora migliori se la Regione aderisse ad alcune proposte del CdA tese a migliorare il collegamento con il nuovo parcheggio coperto e altre iniziative da tempo progettate anche se in via di massima.

“Atto dovuto nei confronti dell’opinione pubblica e degli organi di stampa informare del positivo risultato ottenuto, nonostante la chiusura anticipata dell’inverno scorso che ha fatto perdere più di un mese di stagione” dichiara Davide Vuillermoz Curiat, Presidente e Amministratore Delegato di Pila Spa.

“Desidero pertanto ringraziare personalmente tutti i dipendenti di Pila Spa che con la loro attenzione e professionalità hanno consentito il raggiungimento di questa performance malgrado le ben note difficoltà.”

Gli sforzi di Pila spa sono ora rivolti e concentrati - si legge in una nota - nel gestire questa nuova e complessa stagione già compromessa dalla sicura riduzione di fatturato per la mancanza dell’apertura nel mese di dicembre, prestando comunque al contempo attenzione agli investimenti futuri che la Società dovrà affrontare per lo sviluppo dell’intera località.