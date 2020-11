Lavevaz al ministro Speranza, 'riveda classificazione zona rossa per la Valle'

"Sono a rappresentarLe nuovamente il nostro disagio rispetto alle indiscrezioni e alle notizie di stampa in relazione alla Sua imminente ordinanza ai sensi degli articoli 2 e 3 comma 3 del DPCM 3 novembre 2020, ai termini della quale, nell'ambito di una generale rivalutazione della situazione, la Regione Autonoma Valle d'Aosta continuerebbe ad essere classificata "area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto". Così inizia la lettera inviata oggi dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, al ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Mi permetto di sottolineare come, se ciò fosse confermato - prosegue Lavevaz - saremmo di fronte ad una determinazione per noi assolutamente incomprensibile, non soltanto perché l'attuale andamento dell'epidemia, alla luce dei dati, risulta nella Regione in netto miglioramento, ma anche e soprattutto perché dai report Iss relativi alle settimane dal 9 al 22 novembre si evince che la Valle d'Aosta si colloca in un livello di rischio o scenario chiaramente inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alle ordinanze del 4 e del 19 novembre scorso".

E poi: "Nel rispetto della leale collaborazione alla quale abbiamo sempre improntato i nostri rapporti, e per evitare spiacevoli contenziosi, confido che la Sua sensibilità saprà condurre senza indugio ad un esito coerente con quanto sopra esposto e con le vigenti disposizioni. Mi rendo sin d'ora disponibile per ogni eventuale approfondimento congiunto, anche con il supporto e per il tramite dei tecnici regionali competenti".

In caso di rigetto della missiva, precisa una breve nota della Presidenza della Regione, "la Giunta assumerà tutte le decisioni giuridiche e politiche conseguenti a difesa dell’ordinamento statutario della Valle d’Aosta".