TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 30 novembre

ore 9 riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per concludere l'esame dei disegni di legge di bilancio per il triennio 2021-2023: saranno auditi, in via telematica, i rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali, degli Ordini professionali degli Ingegneri, degli Agronomi e Forestali, degli Architetti e dei Collegi dei Geometri e dei Periti industriali. A seguire, ci sarà la replica del Presidente della Regione e dell'Assessore alle finanze. I Commissari tratteranno anche l'atto di proroga della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR). All'ordine del giorno della riunione figura inoltre la trattazione di sette relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, riguardanti: il rendiconto generale e il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2018; la gestione del servizio sanitario della Regione 2018; gli esiti del controllo sui rendiconti dell'esercizio finanziario 2017 dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; il controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Funivie Monte Bianco Spa per il periodo 2011-2017; il controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 dalla Regione; il bilancio di previsione della Regione 2019-2021; la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dal 26 giugno 2018 al 31 dicembre 2019 e le tecniche di quantificazione dei relativi oneri.

ore 14.30, riunione congiunta della quarta Commissione "Sviluppo economico" e della quinta Commissione "Servizi sociali", presiedute rispettivamente dai Consiglieri Giulio Grosjacques e Erika Guichardaz, per trattare la proposta di legge, presentata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, sulle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza.

Martedì 1 dicembre

ore 10,30, convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

ore 12, Conferenza dei Capigruppo.

ore 15, riunione della prima Commissione "Istituzioni e autonomia", presieduta dal Consigliere Claudio Restano, per sentire il Presidente dell'Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, Enrica Zublena, a proposito delle proposte di modifica della legge regionale n. 6/2014 sulla disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Mercoledì 2 dicembre

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 3 dicembre

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.