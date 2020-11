Collectivités locales: G.Paradis teste voitures électriques

Le projet MobiLab débute sur le territoire de l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis: financé par le programme Interreg V-A Alcotra 2014-2020, permettra, pendant les 12 prochains mois, de tester le potentiel des véhicules électriques en zone de montagne.

En effet, deux véhicules électriques de dernière génération ont été mis à disposition par la Marche Smart Mobility - Masmo - start-up innovante d'Ancône spécialisée et centre de compétences concernant la mobilité intelligente - qui accompagnera l'Unité Grand-Paradis tout le long du projet.

Le comportement et les expériences des principaux utilisateurs des véhicules seront suivis, au travers d'enquêtes mensuelles de données qualitatives, mais surtout en évaluant les performances des véhicules électriques en montagne. Les deux Kona Electric cinq places - qui seront utilisées par les administrateurs et employés de la commune de Cogne - sont des Suv compacts de 64 kWh, qui permettent jusqu'à 450 km d'autonomie. Grâce à la technologie de pointe appliquée à bord et aux réélaborations technico-scientifiques fournies par Masmo, les voitures pourront restituer une quantité substantielle et précieuse de données: de la consommation saisonnière et performances électriques en montagne au nombre de kilomètres moyens parcourus.

"Les analyses de l'expérimentation - souligne le président de l'Unité, Mauro Lucianaz - sont utiles pour soutenir la définition de futures stratégies de mobilité pour l'ensemble du territoire du Grand-Paradis". ''Grâce à ce projet et à une vision d'un système de mobilité en montagne, nous voulons continuer à proposer des actions ciblées pour favoriser le développement de la mobilité durable'', ajoute le maire de Cogne, Franco Allera. (ANSA).