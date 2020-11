Lolita Bizzarri coordinatrice AIGAE VdA

“Ho lasciato il mio ruolo di ricercatrice all’Università di Perugia perché ho sentito il richiamo della montagna, quella severa e bellissima che si trova nel cuore delle Alpi, tra Italia, Francia e Svizzera. La gente di montagna è tenace, sono convinta che con l’aiuto di tutti supereremo questa crisi e che torneremo ad accompagnare i turisti sui sentieri della Valle.” Lolita Bizzarri si presenta così dopo la sua elezione a coordinatrice dell'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - Aigae.

L'assemblea ordinaria dei soci, svoltasi in data 7 Novembre nel rispetto dell'ultimo DPCM che vieta convegni e conferenze in presenza, per la prima volta on line registrando la partecipazione massiccia di quasi 400 soci, ha infatti eletto tramite sistema di votazione digitale certificato, i membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri extraterritoriali, il Revisore Unico dei Conti e i 3 membri del Collegio Probiviri.

Aigae, come Associazione di categoria, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con oltre 3000 soci in tutta Italia, rappresenta a livello nazionale, ai sensi della legge 4/2013, tutti coloro che per professione accompagnano in Natura. AIGAE, tramite l'opera di divulgazione promossa dalle Guide Ambientali Escursionistiche, si fa promotrice del Turismo Ambientale, dell’educazione scientifica e culturale, ponendosi come obiettivo la preservazione dell'ambiente naturale, la diversità biologica, i processi ecologici essenziali e la ricerca di un nuovo equilibro tra uomo e natura.

Lolita Bizzari con i nuovi Consiglieri eletti, al fine di rappresentare il territorio regionale in base alle indicazioni dei soci, eleggeranno a breve il Presidente nazionale dell'Associazione. La coordinatrice eletta per la regione Valle d'Aosta è Lolita Bizzarri è quindi anche Consigliere nazionale facente parte del Consiglio Direttivo.

Lolita Bizzarri ha collaborato con il Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d'Aosta ed è stata Project Manager alla Grivel poi ha lasciato il posto sicuro per fare la guida, è iscritta ad Aigae ed inoltre all’elenco regionale valdostano delle Guide Escursionistiche Naturalistiche.

Aigae, come Associazione di categoria, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con oltre 3000 soci in tutta Italia, rappresenta a livello nazionale, ai sensi della legge 4/2013, tutti coloro che per professione accompagnano in Natura. AIGAE, tramite l'opera di divulgazione promossa dalle Guide Ambientali Escursionistiche, si fa promotrice del Turismo Ambientale, dell’educazione scientifica e culturale, ponendosi come obiettivo la preservazione dell'ambiente naturale, la diversità biologica, i processi ecologici essenziali e la ricerca di un nuovo equilibro tra uomo e natura.