Presidente Lavevaz, 'preoccupato per prossimo Dpcm'

"Stiamo aspettando notizie da Roma, ma alla fine non cambia molto essere in zona rossa o arancione; mi preoccupa di più ciò che potrà accadere da qui al 3 dicembre e in particolare il nuovo Dpcm". E' quanto ha riferito all'Ansa Erik Lavevaz, presidente della Giunta, in attesa di una comunicazione dal Governo sull'eventuale riclassificazione da zona rossa ad arancione.

"Ho sentito il ministro Boccia questa mattina che mi ha detto che ci stavano ancora lavorando", ha spiegato Lavevaz. "Il tema grande - ha aggiunto - sarà il Dpcm su cui le Regioni hanno chiesto al governo condivisione".