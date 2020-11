Maria Grazia Vacchina confermata alla guida della Lega contro il Dolore-VdA

Maria Grazia Vacchina è stata confermata presidente della sezione valdostana della Lega Italiana contro il Dolore-Licd VdA) nel corso dell'assemblea elettiva svoltasi in videoconferenza come previsto dalle disposizioni antiCovid. Nell'occasione si sono riuniti il Consiglio direttivo e l’Assemblea soci.

Sono anche stati nominati Livia Giuriati vicepresidente; Margherita Garzino segretaria; Massimo Bal Tesoriere; Manuela Airoli, Alessandro Fusaro, Vanna Naretto, Lorenzo Pasquariello, Gianna Pignatelli, Daria Pulz e Tiziana Vallet membri del direttivo.

L’incontro è stato occasione per approfondire e puntualizzare l’impegno e i ruoli di responsabiltà della Licd-VdA nell’ambito dei servizi Csv-VdA,F3S-VdA e Regione; lo stato della riforma nazionale del Terzo Settore e della cultura e pratica del diritto/dovere al controllo del dolore, con particolare attenzione alle fasce deboli (anche minori in carcere) in un momento di crisi che non deve pesare sui servizi essenziali per il rispetto personale, familiare e comunitario in riferimento al dramma deldolore, da malattia e come malattia, nel corso della vita oltre che a finevita.