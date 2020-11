Il Manzetti si presenta a distanza, attraverso incontri su meet

Seppure in modi diversi, anche quest'anno, la scuola non si ferma. E non si fermano nemmeno le attività di orientamento rivolte ai ragazzi e alle famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado che, proprio in questo periodo, devono scegliere il percorso di studi superiore da iniziare nel settembre 2021.

Così, a distanza, attraverso incontri su meet, anche il Manzetti si presenta.

Primo dei tre appuntamenti sarà mercoledì 2 dicembre dalle ore 15 alle ore 18; gli altri seguiranno martedì 15 dicembre e sabato 9 gennaio (modalità di partecipazione sul sito dell'Istituzione www.<wbr></wbr>imanzetti.scuole.vda.it, in cui sono indicati i codici per accedere alle "Porte aperte" dei diversi indirizzi).

La presentazione di ogni indirizzo è della durata di circa un'ora e si ripete per tre volte nello stesso pomeriggio.

Pertanto, è possibile seguire tutte le presentazioni dei percorsi storicamente presenti nella nostra Istituzione scolastica: Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Informatica e Telecomunicazioni (IT), Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) a cui si aggiunge il nuovo corso di Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale (GARA), un corso professionale "con una marcia in più", in grado di formare i nuovi professionisti dell'ambiente, un corso con oltre 1000 ore di laboratorio scientifico nel quinquennio, che in un territorio prezioso e delicato come quello della Valle d'Aosta potrà condurci verso gli obiettivi dell'Agenda 2030.