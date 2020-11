Quando l’azienda commerciale è solidale e sociale

Dominidiato ‘È la dimostrazione che c’è chi nel fare impresa non guarda solo al profitto ma è sensibile alla solidarietà e al sociale nei momenti di grave crisi come quella che stiamo vivendo a causa del Covid’.

Romaine Pernettaz, con la sua energia ha trovato strade alternative per continuare la propria attività intorno al mondo del libro e della scuola anche nei giorni del lockdown. Tant’è che nella motivazione dell’importante premio di riconoscimento ‘Au cœur de la reprise: esperienze di ripartenza al femminile’ si legge: “Una febbrile capacità di reinventarsi e di trovare nuove forme di vicinanza, insieme al rifiuto di cedere alla forza maggiore dell'emergenza: Romaine Pernettaz ha ribadito, con intelligenza e determinazione, il ruolo fondamentale che il commercio al dettaglio può avere nelle nostre comunità. Il suo lavoro ha rimesso al centro il valore del libro come strumento di scoperta e di incontro; il premio viene assegnato anche per l'attenzione e l'energia spese nei confronti della scuola, affiancando insegnanti e studenti nel sostegno al fondamentale diritto allo studio”.

Nel formulare le più vive congratulazioni e felicitazioni a Romaine Pernettaz della Libreria Brivio, Adriano Valieri, direttore generale di Confcommercio-Fipe Vda spiega: “L’aver candidato Romaine ci riempie di orgoglio perché è in grado portare avanti con competenza e passione della famiglia e perché, in un periodo difficile come il lockdown della scorsa primavera, ha dimostrato con la sua tenacia e con la sua forza di volontà, la capacità di stare vicino ai suoi clienti, sia ai più piccini che agli adulti, con consegne a domicilio e assistenza continua”.

Romaine Pernettaz commenta sulla sua meritata vittoria: “Sono davvero commossa perché non mi aspettavo tale riconoscimento che mi ha aperto il cuore”. Pernettaz ringrazia “Il Consiglio che ha ideato un premio per valorizzare l’impegno delle donne nel mondo del lavoro, Confcommercio Vda che mi ha candidato con Flavia Balbis referente Terziario Donna Confcommercio Vda. Infine un ringraziamento alla famiglia che le ha lasciato “un patrimonio di ideali che cerco di seguire”.

Le Donne che si impegnano nel proprio lavoro ed anche nella gestione della loro famiglia sono tante.

“Che questo premio – argomenta Graziano Dominidiato Presidente di Confcommercio VdA - sia un incentivo per tutte le donne soprattutto in questo difficile momento a non mollare! Ma soprattutto è uno dei tanti esempi che caratterizzano l’attività dei nostri associati che posseggono, come Romaine, valori etici che per i quali sempre più prestano attenzione al sociale e alla solidarietà nei confronti della propria clientela rafforzando così la vocazione propria del negozio di prossimità”.