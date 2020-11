Un'area depressionaria condiziona tempo e temperature in Valle

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un'area depressionaria sulla penisola iberica, in spostamento verso levante, influenza marginalmente le condizioni meteorologiche sabato in Valle d'Aosta, mentre in seguito si avrà una parziale rimonta anticiclonica, con ingresso di aria fredda nei primi giorni della prossima settimana, seguita dal probabile avvicinamento di una depressione atlantica

SABATO28 NOVEMBRE



Nuvolosità irregolare al mattino, schiarite più ampie dal pomeriggio. Temperature: in lieve calo tranne le minime nelle valli. Pressione: in calo. Venti: 3000 m deboli sud-orientali; brezze nelle valli. DOMENICA 29 NOVEMBRE